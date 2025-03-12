Посольство РФ работает с властями Британии по столкновению 2 судов в Севморе

Посольство России следит за ситуацией, связанной со столкновением двух кораблей в Северном море, которая произошла 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба этого дипломатического представительства РФ.

Работники консульского отдела России взаимодействуют с соответствующими государственными органами Великобритании. За два дня местные власти не сообщали, что на кораблях были российские граждане.

Не поступала информация и об иных жителях РФ, которые пострадали из-за инцидента.

Ранее 59-летнего капитана контейнеровоза Solong, врезавшегося в танкер рядом с берегами Великобритании, взяли под стражу. Ему выдвинули подозрение в убийстве по неосторожности. Корабли транспортировали опасные вещества — цианистый натрий и авиатопливо. В результате столкновения они попали в море.