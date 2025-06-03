Посол США в Турции: Трамп потерял терпение в отношении украинского конфликта
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Как отметил посол США в Турции Томас Баррак, американский лидер Дональд Трамп потерял терпение в отношении конфликта между РФ и Украиной, сообщает РБК.
Он также напомнил, что президента США «нельзя назвать очень терпеливым человеком».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп открыт для возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
2 июня в турецкой столице провели второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. На мероприятии обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента России Владимира Мединского, делегация довольна итогами второго раунда переговоров в Стамбуле.