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Посол США в Турции: Трамп потерял терпение в отношении украинского конфликта

Как отметил посол США в Турции Томас Баррак, американский лидер Дональд Трамп потерял терпение в отношении конфликта между РФ и Украиной, сообщает РБК .

Он также напомнил, что президента США «нельзя назвать очень терпеливым человеком».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп открыт для возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

2 июня в турецкой столице провели второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. На мероприятии обсуждали вопросы на русском языке. По словам помощника президента России Владимира Мединского, делегация довольна итогами второго раунда переговоров в Стамбуле.