Российский посол в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Западу следует осознавать последствия, говоря о цене, которую якобы должна заплатить Россия за события на Украине. По его мнению, западным странам не стоит забывать, что и им придется расплачиваться.

Келин напомнил Западу, что, рассуждая о том, какую цену за украинский кризис заплатит Россия, не надо забывать о том, что Европу этот вопрос не обойдет стороной.

«Чем дольше они будут подпитывать киевский режим, который уже превратил Украину в несуществующее государство, тем дороже им в конечном счете придется заплатить», — отметил дипломат в интервью RT.

В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли, что Москва даст крайне жесткий ответ, если Евросоюз передаст киевскому режиму находящиеся под его контролем российские активы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о разговорах в Евросоюзе относительно замороженных российских активов. По его словам, Евросоюз ведет себя как «банда».

