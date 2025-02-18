Polymarket: букмекеры оценили шанс скорой встречи Путина и Трампа

Букмекеры оценили в 78% вероятность встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в первые 100 дней после вступления в должность главы государства, сообщает РИА Новости .

Согласно данным онлайн-платформы Polymarket, в ночь на 18 февраля показатель составлял 83%.

По информации сервиса, шансы на мирное урегулирование российского-украинского конфликта в текущем году специалисты оценили в 74%, что стало рекордно высоким показателем, начиная с момента начала отсчета 30 декабря 2024 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе российско-американских переговоров пока нет понимания о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во вторник в 10:30 (по Москве) в Саудовской Аравии стартовали переговоры между представителями РФ и США. Стороны беседовали 2,5 часа, обсуждали перспективы восстановления двусторонних отношений, затем взяли 15-минутную паузу, после которой продолжили переговоры.