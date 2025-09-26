Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию
Польское посольство в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии, сообщает RT.
«Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Других подробностей не приводится.
10 сентября в Польше заявили, что ночью на их территории якобы упали российские беспилотники. Минобороны России подчеркивало, что наносило удар дронами по целям на Западной Украине, а польские объекты атаковать не планировалось. В Москве также подтверждали готовность провести консультации с оборонным ведомством Польши после инцидента с БПЛА.
В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы провели ночную атаку с 9 на 10 сентября, нацеленную на украинские оборонные предприятия в нескольких областях, включая Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Житомирскую, а также города Винницу и Львов. При этом российское ведомство подчеркнуло, что не планировало поражать какие-либо объекты на польской территории.
