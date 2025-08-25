Полпред Гуцан стал главным претендентом на пост генпрокурора

На пост генерального прокурора России рассматривается кандидатура полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом сообщают источники РБК в аппарате главы государства и федеральные чиновники.

Назначение может состояться в связи с переходом нынешнего главы надзорного ведомства Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ, куда он подал заявление 25 августа и где является единственным кандидатом. Таким образом, в высших эшелонах судебной и прокурорской системы страны ожидается масштабная кадровая перестановка.

Александр Гуцан является типичным представителем «питерской юридической школы» и имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Он окончил юрфак ЛГУ вместе с Дмитрием Медведевым и Константином Чуйченко, после чего строил карьеру в прокуратуре Санкт-Петербурга и Генпрокуратуре РФ.

Эксперты отмечают, что его назначение сохранит преемственность курса, поскольку большую часть жизни он проработал в органах прокуратуры и считается там «своим». По словам политологов, Гуцан пользуется репутацией дотошного, аккуратного и осторожного руководителя, действующего строго в рамках закона.