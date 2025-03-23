Полиция применила силу к турецким демонстрантам

Полиция стреляет резиновыми пулями по оппозиционерам в Турции

Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку мэра Стамбула в столице Турции Анкаре, сообщает РИА Новости .

Манифестанты снова вышли на центральные улицы вечером в воскресенье. Активисты устраивают марши в Стамбуле, Анталье, Измире и Анкаре с лозунгом «Правительство в отставку!».

Участники акции протеста выступают против ареста лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу и вступили в стычки с силовиками.

Правоохранители в ответ применили специальные средства — резиновые пули.

Имамоглу был арестован накануне по подозрению в коррупции. Вместе с ним задержаны еще 99 чиновников.

В российском посольстве в Анкаре призвали россиян не выходить из отелей по соображениям безопасности.