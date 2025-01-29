Президент Украины Владимир Зеленский избалован прежней администрацией США, которая щедро сыпала деньгами и обещаниями. Просроченный глава Незалежной привык к тому, что решения всегда были кулуарно приняты заранее, оставалось всего-то озвучить их на камеру. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский заранее прислал ему протокол двусторонней встречи, в котором он хотел получить гарантии поддержки членства Украины в НАТО.

По словам политолога, реалии изменились: члены команды нового американского президента Дональда Трампа никак не считаются с Киевом и Зеленским. Они проявляют к нему открытую неприязнь и публично ее высказывают. С точки зрения экономики, Украина — истощенный банкрот, который теряет один населенный пункт за другим практически ежедневно.

«Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что без иностранной поддержки страна не продержится больше 2-3 месяцев. Интересно будет понаблюдать за развитием событий сейчас, когда Штаты заявили о прекращении военной помощи Украине», — отметил политолог.

По сути, Зеленский плюет в тот колодец, который должен оберегать: от голоса Фицо напрямую зависят многие вопросы, которые Украина считает приоритетными. Среди них и вступление в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Словакии после перформанса украинского лидера заявил о намерении блокировать финансовую помощь Киеву до возобновления транзита газа. Он также утверждал, что протесты против его правительства частично организованы Киевом, и напомнил, что он «премьер Словакии, а не слуга Украины».

«Насчет поставок энергоносителей, которые прекратились после нежелания Украины продлевать контракт о транзите российского газа, Словакии переживать не стоит. Президент России Владимир Путин на личной встрече сообщил Роберту Фицо о готовности продолжить поставки газа в Словакию и некоторые другие страны ЕС. Я более чем уверен, что свое слово он сдержит», — добавил Барановский.