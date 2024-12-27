Политолог рассказал, на что «положил глаз» Трамп для расширения империи

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук, политолог Владимир Васильев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не шутил про 51-й штат США и переговоры уже начались, сообщает «Царьград» .

По словам политолога, «Трамп не шутил про 51-й штат», в который он хочет превратить соседнее государство — Канаду. Васильев уверен, что круг реальных интересов Трампа этим не ограничивается, но пока он «маскирует свои истинные намерения».

«Трамп пока мягко дал понять, что он также положил глаз на Гренландию, Панамский канал и Мексику. Таким образом, республиканцы взяли курс на расширение империи», — отметил Васильев.

По его словам, Трамп уже «направил заявки», то есть понятен вектор, к чему все движется, — и в данном случае «Трамп не открыл Америку».

Политолог напомнил, что вопрос о покупке Гренландии встал еще в 2018 году, тогда же начались разговоры о Мексике, границе между странами (Мексикой и США) и будущем государств Центральной Америки.

Ранее Трамп предложил Мексике и Канаде стать новыми штатами США и рассказал о преимуществах такого объединения. Также сообщалось о возможной «сделке века» по покупке Гренландии Соединенными Штатами.