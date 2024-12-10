Newsweek: Трамп предложил Канаде и Мексике стать штатами США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав американского государства, пишет RT со ссылкой на журнал Newsweek.

«Мы субсидируем Канаду на более чем $100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Пусть вместо этого станут новыми штатами», — заявил Трамп.

Ранее политик пригрозил властям этих стран ввести пошлины на все товары из-за проблем с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Трампу также предлагали"купить» Гренландию у Дании, чтобы остров не попал под влияние Москвы и Пекина.