Политолог рассказал, что означает для Трампа убийство Кирка

В штате Юта во время выступления в университете был застрелен политический активист Чарли Кирк, известный своей поддержкой американского президента Дональда Трампа. По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» и преподавателя ИОН РАНХиГС Артемия Атаманенко, это событие имеет серьезное значение для политической ситуации в США, сообщает «ФедералПресс» .

Атаманенко подчеркнул, что данное преступление президент Штатов воспринял как инцидент национального масштаба. В своем обращении к американцам Трамп заявил, что нападавший атаковал не только конкретного человека, но и всю страну в целом.

Политолог объяснил, что президент США связал текущую ситуацию с деятельностью «радикальных левых», которые, по его словам, подвергают критике представителей судебной системы, правоохранительных органов и госслужащих.

Эксперт также подчеркнул точность формулировок в речи Трампа. Несмотря на отсутствие прямых обвинений в адрес конкретных политических групп, любой американец, знакомый с контекстом, легко расшифрует все подразумеваемые сообщения.

С 2001 года день 11 сентября традиционно служил объединяющим моментом для американцев, однако в этот раз приспущенные флаги и общая атмосфера скорби оказались сильнее этого привычного национального нарратива.

Атаманенко отметил, что хотя Трамп не стремится целенаправленно менять приоритеты, его позиция достаточно очевидна. По мнению эксперта, президент считает внутренний терроризм значительно более серьезной угрозой по сравнению с внешним, при этом критикуя оба этих явления.

Ранее стало известно, что новость о покушении на Кирка потрясла Белый дом. Позднее Трамп сообщил, что общественный деятель скончался, и пообещал найти его убийцу.

