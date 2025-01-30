Политолог оценила возможность возобновления ЕС закупок газа из России

События, разворачивающиеся на европейской газовой арене, напоминают шахматную партию, где каждая фигура совершает ходы, возлагая надежды на стратегический успех. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

По мнению политолога, экономические реалии вынуждают европейские страны пересматривать свои позиции и подниматься над текущими обстоятельствами. В условиях растущего давления на бюджеты населения и компаний необходимость снижения цен на газ становится жизненно важной. Некоторые европейские чиновники уже стремятся найти компромисс между экономическими интересами и политической целесообразностью.

Обсуждения о восстановлении закупок газа из России могут вызвать критику как внутри стран-участников ЕС, так и со стороны международного сообщества. С одной стороны, растущие цены на газ и мелькающий на горизонте энергетический кризис, с другой — Америка, перечить которой невыгодно политически.

«Возникает вопрос, сможет ли Европейский союз, возобновив закупки, выработать новый негласный „манифест“, который отразит одновременно необходимость экономической стабильности и приверженность американскому политическому дискурсу о демократических ценностях?» — сказала Пухальская.

По словам эксперта, подобные попытки уже принимаются: европейские чиновники начали заявлять, что возобновление поставок газа поспособствует соблюдению возможного соглашения о прекращении военных действий между Россией и Украиной. Однако куда более реалистичным кажется обратный сценарий: сначала мирное соглашение, потом — поставки газа через Украину.

Ранее Financial Times сообщила, что чиновники в Европе обсуждают, стоит ли вернуться к закупкам трубопроводного газа из России в рамках возможного соглашения по украинскому конфликту. Сторонники возобновления закупок считают, что это поможет уменьшить высокие цены на энергоносители в ЕС, побудит РФ к переговорам и даст Москве и Киеву основание для прекращения огня.