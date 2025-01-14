Присоединение Гренландии позволит США создать альтернативу российскому Северному морскому пути и начать активнее участвовать в борьбе за этот стратегически важный регион, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Приобрести Гренландию технически возможно, но для этого США придется действовать очень грубо и напрямую оказывать давление на Данию. Современные Соединенные Штаты пока еще не предпринимали таких шагов. Этот возможный маневр позволит нарастить американское присутствие в Гренландии, создать альтернативу российскому Северному морскому пути и начать активнее участвовать в борьбе за этот стратегически важный регион. В нем сосредоточено не менее 30% мировых запасов нефти и газа, а также множество других природных ресурсов», — сказал Косоруков.

Он отметил, что Канада в этом контексте может стать более уступчивой, особенно если при президенте Дональде Трампе в регионе появятся дополнительные американские военные объекты. С точки зрения гипотетической стоимости покупки Гренландии это не столь важно.

«Дания как суверенное государство вряд ли согласится продать ее за любые деньги. Однако, если обстоятельства сложатся так, что через НАТО и Евросоюз на Данию начнут оказывать давление, ей, возможно, придется пойти на уступки. Это может привести к утрате Европой собственной субъектности», — подчеркнул политолог.

По его словам, фактически, Европа уже отдает проекты и сотрудничество с Россией, разрывая связи, тратит ресурсы на вооружение в интересах США и НАТО, а теперь речь может зайти и о территориях. Если это произойдет, она рискует окончательно утратить значимость в мировой политике.

Косоруков обратил внимание на то, что позиция Трампа в этом вопросе идет ва-банк. Он продолжает линию действующего главы государства Джо Байдена, направленную на укрепление американской гегемонии, вплоть до обострения международных отношений и достижения точки невозврата. США готовятся к длительному противостоянию с Китаем, стремясь захватить ресурсы и стратегически важные территории, которые имеют значение для ключевых торговых путей.

«Россия должна учитывать этот фактор, перевооружаться и готовиться к тому, что США все больше склоняются к жесткой конфронтации. Это соответствует их национальной ментальности, которая сочетает соревновательность, конфликтность и агрессивность. Как России, так и Китаю необходимо воспринимать эти сигналы всерьез», — заключил эксперт.

Ранее экс-экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер подсчитал, что Гренландия при возможной покупке США может стоить от 12 до 77 млрд долларов.