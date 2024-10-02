Политолог: Израиль и Иран будут дальше утюжить друг друга ракетами

Долгосрочные последствия конфликта на Ближнем Востоке могут включать усиление напряженности, постоянные ракетные обстрелы между Ираном и Израилем, что лишит возможности создать стабильную систему безопасности в регионе, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Необходим баланс. Иран, вероятно, в будущем постарается его найти. Долгосрочные последствия могут включать усиление напряженности, постоянные ракетные обстрелы между Ираном и Израилем, что лишит возможности создать стабильную систему безопасности в регионе. Уже сейчас такие удары разрушают существующие неэффективные форматы, угрожая даже суверенитету Израиля», — сказал Косоруков.

Он добавил, что для некоторых арабских стран нынешний статус-кво не является постоянным, и они стремятся его изменить.

«В долгосрочной перспективе происходит разделение Ближнего Востока на два лагеря: с одной стороны — Израиль, США и так называемые „добрые“ арабские страны, с другой — „злые“ арабские государства, которые ориентированы на многополярный мир, где участвуют Россия, Китай и другие силы, выступающие за здравый смысл, сотрудничество и развитие. Эти страны выступают против искусственных ограничений, например, по развитию мирного атома в Иране», — рассказал политолог.

Косоруков отметил, что возникает вопрос: кто вправе запрещать Ирану развивать свою ядерную программу, если в регионе уже существуют ядерные державы — Израиль и США?

«Израилю стоило бы искать дипломатические пути решения конфликта, включая диалог с Ираном и другими игроками, такими как Турция, которая, хотя и воздерживается от военных действий, дипломатически выступает против Израиля. В регионе у Израиля практически нет союзников, за исключением бизнес-партнеров вроде Саудовской Аравии и Египта. Для стабилизации ситуации необходимы глобальные игроки, такие как Россия и Китай, так как без их участия конфликт будет сложно урегулировать», — подчеркнул эксперт.

Он заключил, что нет ни концепции, ни проектов, которые могли бы стабилизировать Ближний Восток. Организация объединенных наций (ООН) в данном случае неэффективна.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на массированный ракетный обстрел 1 октября.