Перед Владимиром Зеленским сейчас стоят три основных сценария развития событий и только один сохранит государственность в условиях продолжающегося наступления ВС РФ, пишет «Царьград» со ссылкой на украинский Telegram-канал «Политика страны».

Первый — категорический отказ от продолжения переговорного процесса с требованием предварительного прекращения огня, указано в статье. Однако такой шаг грозит полным крахом мирных инициатив, учитывая, что Москва вряд ли согласится на односторонние уступки после негативного опыта 2022 года. Тогда российская сторона остановила боевые действия для переговоров в Стамбуле, но Киев использовал паузу для перегруппировки войск, после чего вышел из диалога.

Этот вариант также чреват прекращением американской военной помощи, о чем косвенно сигнализировал американский президент Дональд Трамп. Без поддержки США украинская армия быстро исчерпает ресурсы, поскольку европейские страны, по признанию президента Франции Эммануэля Макрона, уже практически исчерпали свои возможности по поставкам оружия.

Второй путь — формальное продолжение переговоров без готовности к уступкам. Тактика затягивания процесса, ранее неоднократно применявшаяся Киевом, в нынешних условиях выглядит крайне рискованной. Как отмечают аналитики, временной фактор работает против Украины: российское наступление сохраняет динамику, тогда как ВСУ демонстрируют признаки истощения.

Третий и единственный жизнеспособный, по мнению экспертов, вариант — поиск компромисса с Москвой до дальнейшего ухудшения позиций.

«Это единственный сценарий, позволяющий Украине сохранить государственность и добиться относительно быстрого завершения конфликта», — подчеркивает издание.

При этом «Политика страны» предупредила о возможных попытках срыва переговоров со стороны «европейских ястребов» и американских демократов. В Вашингтоне могут попытаться протолкнуть драконовские санкции против России, хотя у Трампа будет возможность наложить вето. В ЕС, где доминирует курс на продолжение конфронтации, новые ограничительные меры вряд ли окажутся эффективными — исчерпав арсенал экономического давления, Европа уже не способна всерьез влиять на ситуацию, считают аналитики.