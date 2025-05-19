Евросоюз ужесточит санкции против Москвы после разговора Путина с Трампом

На фоне состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Германии.

Путин и Трамп по итогу телефонных переговоров вышли к журналистам своих стран и рассказали, как прошла беседа. Оба лидера положительно оценили диалог, который длился более двух часов.

По словам Путина, во время разговора речь шла в том числе о прекращении боевых действий в украинском конфликте. Стороны обменялись мнениями на этот счет.

После того как телефонные переговоры завершились и Путин с Трампом поделились их итогами, страны Евросоюза договорились ужесточить антироссийские санкции. Соответствующую информацию распространила Германия.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен снизить потолок на российскую нефть, которую перевозят морским путем. Планку хотят опустить с 60 долларов за баррель до 50 долларов за баррель.