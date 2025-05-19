Политолог спрогнозировал итог разговора Путина и Трампа по Украине

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вокруг Украины будет проходить в контексте формирования новой системы безопасности в Европе, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Конечно, национальные лидеры России и Америки коснутся и украинского вопроса, однако стоит ожидать, что эта проблематика будет обсуждаться в контексте формирования новой системы безопасности в Европе. России нужно купировать военные угрозы на западном направлении, в интересах США — сократить расходы на содержание НАТО. То есть и по этому направлению есть предпосылки для продуктивного разговора», — сказал Сипров.

Он отметил, что, к тому же, наработан опыт взаимодействия на украинском треке: с помощью Москвы Трамп выпутался из коммуникационной ловушки, в которую угодил сам — никто не тянул его за язык, когда он обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

«Россия помогла ему решить эту имиджевую проблему. Сейчас обе стороны могут констатировать, что хунта недоговороспособна: им предлагали вернуться к стамбульским соглашениям 2022 года — они отказались. То есть тема перемирия ради перемирия отпала сама собой. Сейчас Трампу нужно красиво „умыть руки“ и снять с себя роль посредника в урегулировании. Кремль ему поможет и в этом», — рассказал политолог.

Сипров уточнил, что Россия заинтересована в том, чтобы США прекратили всякую поддержку Киева — будь то участие в конфликте американских военных специалистов, материально-техническое снабжение ВСУ, передача разведывательной информации, обеспечение спутниковой связи.

«Кстати, интересы сторон совпадают и тут — США больше не могут себе позволить содержать хунту. При этом не думаю, что Москва будет настаивать на полном прекращении американских военных поставок — в этом нет необходимости, ведь Трамп ничего не даст Зеленскому даром, а у Украины нет „живых“ денег, чтобы закупать технику и вооружения. То есть Россия сможет быстрее достичь целей СВО», — заключил эксперт.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. По словам американского президента, темами разговора станут прекращение конфликта в Украине, а также торговые вопросы.