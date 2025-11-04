сегодня в 14:26

Politico: Украине поставили бы 4 балла за прогресс в евроинтеграции

Издание Politico сформировало собственный рейтинг оценок усилий государств по вступлению в ЕС на основе заявлений официальных лиц и европейских дипломатов. Украине поставили четыре балла, сообщает ТАСС .

Усилия Черногории оценили на наивысший балл. Албания справляется на «пять с минусом».

Молдавии поставили четыре с плюсом. Грузия «экзамен» на вступление в ЕС не сдаст.

4 ноября Брюссель выложил доклад о расширении Евросоюза. В нем будут выставлены оценки усилиям желающих вступить в ЕС государств.

Президент Черногории Яков Милатович сказал Politico, что страна стала наиболее продвинутым кандидатом на вступление. По его мнению, Евросоюзу нужно начать готовить договор о присоединении.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.