Politico: ЕС и США хотят привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины

Как пишет издание Politico, был разработан 18-страничный документ по этому вопросу. По нему будут выделены до 800 млрд долларов на восстановление Украины к 2040 году. При этом первоочередные мероприятия нужно провести в первые 100 дней после запуска программы.

Этот план — часть мирного соглашения из 20 пунктов, которое Вашингтон пытается согласовать между сторонами конфликта. За 10 лет ЕС, Штаты и международные финансовые организации (например, МВФ и Всемирный банк) рассчитывают предоставить 500 млрд долларов в виде государственных и частных инвестиций. Кроме того, ЕК может выделить Украине еще 100 млрд евро в рамках предстоящего семилетнего бюджета Евросоюза, начиная с 2028 года.

Все указанные меры позволят привлечь около 207 млрд евро частных инвестиций.

Стратегия по восстановлению Украины зависит от прекращения огня, но этот пункт до сих пор недостижим, что делает план уязвимым.

