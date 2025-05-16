Появились фото неформального общения Фидана, Рубио, Ермака и Умерова в Стамбуле

На снимках показаны разговаривающие Фидан и Рубио. Украинские коллеги стояли рядом и слушали диалог.

Ранее были опубликованы первые кадры с трехсторонней встречи делегаций Украины, Соединенных Штатов и Турции. После этих консультаций пройдет встреча с участием РФ, Турции и Украины.

Переговоры Рубио с Фиданом и Сибигой прошли в офисе администрации президента Турции в Стамбуле Долмабахче. До этого госсекретарь США заявил, что только встреча американского главы Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным сможет урегулировать конфликт на Украине.