Появились фото неформального общения Фидана, Рубио, Ермака и Умерова в Стамбуле
Фото - © МИД Турции/РИА Новости
Опубликованы фото неформального общения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, госсекретаря США Марко Рубио, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. Снимки публикует ТАСС.
На снимках показаны разговаривающие Фидан и Рубио. Украинские коллеги стояли рядом и слушали диалог.
Ранее были опубликованы первые кадры с трехсторонней встречи делегаций Украины, Соединенных Штатов и Турции. После этих консультаций пройдет встреча с участием РФ, Турции и Украины.
Переговоры Рубио с Фиданом и Сибигой прошли в офисе администрации президента Турции в Стамбуле Долмабахче. До этого госсекретарь США заявил, что только встреча американского главы Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным сможет урегулировать конфликт на Украине.