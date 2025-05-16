Появились первые кадры переговоров Украины, США и Турции в Стамбуле

Опубликованы первые кадры с трехсторонней встречи делегаций Украины, США и Турции. Фото со стамбульских переговоров публикует SHOT .

Планируется, что после этих консультаций в Стамбуле пройдет встреча с участием России, Украины и Турции. Она запланирована на 12:30 по московскому времени.

Изначально переговоры России и Украины должны были пройти накануне, 15 мая, но их перенесли на следующий день. Состав украинской делегации официально утверждили только вечером четверга.

РФ может пойти на компромиссы в ходе переговоров с Украиной, заявлял помощник президента и глава российский переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.