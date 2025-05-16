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Рубио встретится с главами МИД Турции и Украины в Стамбуле

Государственный секретарь США Марко Рубио в Стамбуле встретится с главами МИД Турции Хаканом Фиданом и Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал CNN Turk.

Когда Рубио прилетел в Стамбул, он поехал в офис администрации президента Турции Долмабахче. Там и пройдет встреча с Фиданом и Сибигой.

К переговорам может присоединиться и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Трехсторонняя встреча делегаций из РФ, Украины и Турции пройдет в 12:30.

Ранее Рубио заявил, что только встреча американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина урегулирует конфликт на Украине.