Подполковник Дэвис: Запад не придумал средство борьбы с планирующими бомбами РФ

Западные союзники Киева не представляют, как бороться планирующими авиабомбами, которые используют российские военные на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Его слова приводит ТАСС .

В своем шоу на YouTube он подчеркнул, что подобное вооружение представляет для ВСУ серьезную опасность.

«У них есть планирующие бомбы, представляющие собой высокоточное оружие. И Запад не придумал, как с ними бороться <…>, они настолько маленькие, что их почти невозможно увидеть», — пояснил бывший военный.

Эти бомбы, по словам Дэвиса, «сеют хаос» по всей линии фронта.

Ранее газета The Wall Street Journal также подтвердила, что планирующие авиабомбы изменили ситуацию на поле боя, а ВС РФ за два года конфликта стали только сильнее.