Подозреваемый в покушении на Трампа занимался вербовкой наемников на Украину

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в «Иностранный легион» ВСУ, сообщает РИА Новости .

По данным американского телеканал Fox News, 58-летний гражданин США был «одержим» российско-украинским конфликтом, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ.

В верхней части главной страницы сайте расположена надпись «военный набор». Записаться в ряды украинских сил или волонтеров могут граждане любого пола и возраста, а также с опытом и без. В качестве контактного лица указан телефон Раута, привязанный к аккаунтам в мессенджерах.

Добровольцев призывают без разрешения посольства прибыть приезжать на Украину через польский город Краков. Затем необходимо сообщить украинским пограничникам о своем намерении вступить в ряды «Иностранного легиона» ВСУ.

Райан Уэсли Раут совершил попытку покушения на Трампа 15 сентября. Злоумышленника задержали при попытке выстрелить в политика из автомата Калашникова, когда тот играл в гольф во Флориде. Задержанный объяснил, что хотел убить республиканца из-за отказа в помощи Киеву.