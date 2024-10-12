Пил водку, пел «Калинку»: Борис Джонсон в мемуарах признался в любви к России

Мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли в свет 10 октября, в них он признался в любви к России и задался вопросом, когда в отношениях Лондона и Москвы все пошло не так, как нужно, пишет РБК .

По воспоминаниям, Джонсон впервые посетил Россию, когда ему было всего 16 лет. О своем отношении к стране британский политик рассказал в главе, посвященной попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Он признался, что у его любви к России давняя история.

«В 16 лет была школьная поездка в Москву, Ленинград и страны Балтии, где мы сидели, напиваясь водкой, и горланили „Эй, ухнем“ и „Калинку“ до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы», — заявил Джонсон.

Он признался, что полюбил русский язык, культуру, литературу и живопись.

«И 10 лет спустя, когда рухнула Берлинская стена и схлопнулся коммунизм, я предположил, что Россия — эта великая и явно европейская цивилизация — быстро присоединится к сообществу демократий и что 70 лет ленинско-сталинской отчужденности закончились», — пишет Джонсон.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании поделился воспоминаниями о том, как в 2017 году прибыл в Москву для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Он подробно описал, каким тогда был Лавров и о чем они разговаривали.