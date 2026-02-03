Песков заявил, что продление ДСНВ предотвратит угрозы глобальной безопасности

Песков: если ДСНВ не будет продлен, мир может оказаться в опасности

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ограничения по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будут продлены, миру грозит резкое обострение международной обстановки в ближайшем будущем, сообщает «Царьград» .

«Буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — заявил представитель Кремля.

ДСНВ — это российско-американское соглашение, которое регулирует размеры ядерных арсеналов двух государств. Подписанное в Праге в апреле 2010 года оно начало действовать в феврале 2011 года и было заключено на десятилетний период с возможностью однократного продления на 5 лет, которая была реализована в 2021 году.

