Песков: у Путина нет планов давать интервью Лексу Фридману

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у государственного лидера Владимира Путина нет планов давать интервью американскому блогеру и ведущему Лексу Фридману, который находится в Москве, сообщает РИА Новости .

«Нет, таких планов не было и нет пока», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России в январе отметил, что Фридман связывался с Москвой и спрашивал о возможности провести интервью с Путиным. До этого журналист пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Интервью с главой киевского режима оказалось скандальным. В нем Зеленский использовал нецензурную лексику и признался, что выпрашивал у нынешнего президента США Дональда Трампа оружие в обмен на 300 млрд долларов российских активов.