Лекс Фридман хочет взять интервью у Путина
Американский журналист после Зеленского хочет встретиться в с Путиным
Американский журналист Лекс Фридман заявил, что планирует взять интервью у президента Владимира Путина, сообщает ТАСС
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он во время телешоу.
Из слов журналиста не ясно, идет речь о договоренностях или просто о желании посетить Москву.
Ранее Фридман взял интервью у Зеленского. Разговор шел через переводчика, хотя и для журналиста, и для политика русский — родной язык.