Лекс Фридман хочет взять интервью у Путина

Американский журналист после Зеленского хочет встретиться в с Путиным

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он во время телешоу.

Из слов журналиста не ясно, идет речь о договоренностях или просто о желании посетить Москву.

Ранее Фридман взял интервью у Зеленского. Разговор шел через переводчика, хотя и для журналиста, и для политика русский — родной язык.