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Песков: Словакия не обращалась к РФ за помощью в расследовании покушения на Фицо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Словакия не просила помощи у российской стороны в расследовании покушения на своего премьер-министра Роберта Фицо, сообщает газета «Известия».

По словам Пескова, Кремль решительно осуждает нападение и считает его абсолютно неприемлемым. Он уточнил, что в Москве слышали о заявлениях главы МВД Словакии, что происшествие может носить политический характер.

«Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления» Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля уточнил, что российский лидер Владимир Путин уже пожелал Роберту Фицо сил и справиться с положением.

Ранее напавший на премьер-министра Словакии писатель Юрай Цинтула сообщил, что отрицал политику государства, это послужило мотивом покушения.

Цинтула произвел в Фицо несколько выстрелов на улице после окончания выездного заседания кабмина страны 15 мая.