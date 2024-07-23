Песков: РФ запустит юридическое преследование причастных к воровству ее активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна будет правовыми способами преследовать всех причастных к воровству ее активов в Европе, сообщает ТАСС .

Он назвал использование Западом доходов от замороженных российских активов прямым нарушением международного права, а именно — попранием права собственности. По словам официального представителя Кремля, эти деньги не просто воруют, но еще и тратят на закупку вооружения для Украины.

Как отметил Песков, РФ планирует юридически преследовать всех, кто принимает решение по поводу ее заблокированных активов и/или реализовывает его.

Ранее стало известно, что бельгийская компания Euroclear планирует передать европейскому фонду помощи Украине около 1,55 млрд евро, полученных от доходов заблокированных активов РФ.