Euroclear переведет на помощь Украине более 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

Международный депозитарий планирует сделать первый взнос уже в июле этого года. Известно, что всего за первые 6 месяцев 2024 года Euroclear получил 3,4 млрд евро в виде процентов от инвестирования замороженных активов РФ.

Компании придется выплатить с этой суммы налоги в размере 836 млн евро. В итоге чистая прибыль Euroclear от доходов российских заблокированных активов составила 760 млн евро за первое полугодие 2024 года.

Всего на счетах Euroclear к концу июня фиксировалось 207 млрд евро. 173 млрд евро из этих денег принадлежат замороженным активам РФ. Не учитывая их, базовая прибыль международного депозитария выросла на 7% в годовом выражении за первое полугодие 2024 года.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что использование прибыли от замороженных российских активов не является воровством. По ее словам, эти деньги лежат в депозитарии Euroclear в виде наличных и приносят ему доход.