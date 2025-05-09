Песков: РФ не будет реагировать на желание ЕС учредить против нее «трибунал»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует реагировать на желания ряда европейских стран учредить «антироссийский трибунал», сообщает ТАСС.
Ранее агентство Reuters писало, что представители 20 из 27 стран ЕС поддержали идею создания специального трибунала под эгидой Совета Европы, который якобы привлечет к ответственности правительство России.
«Мы не реагируем на это», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Обсуждение вопроса создания трибунала для российского руководства прошло в рамках встречи во Львове по инициативе Киева. Структура будет базироваться в Люксембурге.
Накануне стало известно, что Евросоюз отправил Украине 1 млрд евро с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.