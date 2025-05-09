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Песков: РФ не будет реагировать на желание ЕС учредить против нее «трибунал»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует реагировать на желания ряда европейских стран учредить «антироссийский трибунал», сообщает ТАСС .

Ранее агентство Reuters писало, что представители 20 из 27 стран ЕС поддержали идею создания специального трибунала под эгидой Совета Европы, который якобы привлечет к ответственности правительство России.

«Мы не реагируем на это», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Обсуждение вопроса создания трибунала для российского руководства прошло в рамках встречи во Львове по инициативе Киева. Структура будет базироваться в Люксембурге.

Накануне стало известно, что Евросоюз отправил Украине 1 млрд евро с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.