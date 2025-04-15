Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы, который пройдет 9 мая, ожидают более 20 глав государств и правительств, сообщает ТАСС .

«Мы будем рады видеть всех», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал 9 Мая архиважным днем и грандиозной датой.

Он подчеркнул, что День Победы особенно важен сейчас, когда в Европе снова есть нацизм и нет единого стемлемния избавиться от него.

На мероприятие традиционно приглашаются лидеры иностранных государств. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Также приедут президент Палестины Махмуд Аббас и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Парад Победы ежегодно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации.