Песков рассказал, сколько глав государств приедет на парад Победы в Москву
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы, который пройдет 9 мая, ожидают более 20 глав государств и правительств, сообщает ТАСС.
«Мы будем рады видеть всех», — отметил Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ назвал 9 Мая архиважным днем и грандиозной датой.
Он подчеркнул, что День Победы особенно важен сейчас, когда в Европе снова есть нацизм и нет единого стемлемния избавиться от него.
На мероприятие традиционно приглашаются лидеры иностранных государств. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Также приедут президент Палестины Махмуд Аббас и венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Парад Победы ежегодно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации.