сегодня в 13:37

Президент Венесуэлы Мадуро приедет в РФ на День Победы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, сообщает РИА Новости .

Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — сказал министр.

На мероприятие традиционно приглашаются лидеры иностранных государств. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Также приедет президент Палестины Махмуд Аббас.

Парад победы ежегодно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации.