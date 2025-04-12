Президент Венесуэлы Мадуро приедет в РФ на День Победы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, сообщает РИА Новости.
Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — сказал министр.
На мероприятие традиционно приглашаются лидеры иностранных государств. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Также приедет президент Палестины Махмуд Аббас.
Парад победы ежегодно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации.