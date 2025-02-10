Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение РФ поучаствовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая 2025 года в Москве, сообщает ТАСС .

«В свою очередь (Си Цзиньпин — ред.) пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — отметил Моргулов в эфире «России 24».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в КНР пройдут мероприятия в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Парад победы традиционно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.