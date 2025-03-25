Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 9 Мая

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что президент государства Махмуд Аббас приедет в Москву. Он примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, сообщает РИА Новости .

«Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях», — заявил посол.

Кроме того, в Москву на 9 Мая прилетит сербский президент Александр Вучич. Он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведет переговоры с главой государства Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Израиль не стал отказываться от празднования 9 Мая. Посол еврейского государства также будет присутствовать на параде Победы в Москве.