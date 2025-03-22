Путин проведет переговоры с Вучичем 9 мая в Москве

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что глава государства Владимир Путин 9 мая проведет переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем, который прилетит в Москву на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС .

В рамках своего визита в Сербию Орешкин провел встречу с министром Ненадом Поповичем, который отвечает за вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве страны.

«Я очень рад вновь быть на сербской земле. Святая земля для любого русского человека. Здесь всегда очень хорошее гостеприимство. Когда приезжаешь в Сербию, чувствуешь братский народ и на улице, и в личном общении», — сказал Орешкин.

Он добавил, что в мае Вучич примет участие в праздничных мероприятиях в чем 80-летия Победы в Москве, а также встретится и проведет переговоры с Путиным.

В середине февраля сербский лидер дал официальное согласие на участие в праздновании Дня Победы, которое состоится в российской столице 9 мая.