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Вучич подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москву

По итогам дипломатических переговоров с сербским министром иностранных дел стало известно, что президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Парад Победы в Москве, пишет ТАСС .

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что среди высокопоставленных зарубежных гостей на торжественных мероприятиях в Москве будет присутствовать сербский лидер. Александр Вучич дал официальное согласие на участие в праздновании Дня Победы, которое состоится в российской столице 9 мая.

Эта информация была озвучена Лавровым во время пресс-конференции, проведенной совместно с руководителем внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джуричем.

Ранее сообщалось, что кроме Вучича на День Победы в Москву планируют приехать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.