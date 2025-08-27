Песков: работа между РФ и США по Украине должна вестись в непубличном формате

Работу между РФ и Соединенными Штатами по урегулированию украинского кризиса нужно проводить непублично. Так получится добиться результата, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Также Песков заявил, что РФ надеется на продолжение усилий со стороны главы США Дональда Трампа. Они важны, отметил политик.

Ранее Песков сказал, что у России остается настрой на урегулирование украинского кризиса с помощью политико-дипломатических усилий. Точных дат для дальнейшей встречи переговорных групп Москвы и Киева пока еще нет.

Также Песков заявил, что переговорщики от России и Украины продолжают контактировать друг с другом по вопросам урегулирования конфликта. Руководители делегаций находятся на связи.