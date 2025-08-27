Песков: работа между РФ и США по Украине должна вестись в непубличном формате
Работу между РФ и Соединенными Штатами по урегулированию украинского кризиса нужно проводить непублично. Так получится добиться результата, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Также Песков заявил, что РФ надеется на продолжение усилий со стороны главы США Дональда Трампа. Они важны, отметил политик.
Ранее Песков сказал, что у России остается настрой на урегулирование украинского кризиса с помощью политико-дипломатических усилий. Точных дат для дальнейшей встречи переговорных групп Москвы и Киева пока еще нет.
Также Песков заявил, что переговорщики от России и Украины продолжают контактировать друг с другом по вопросам урегулирования конфликта. Руководители делегаций находятся на связи.