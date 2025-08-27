Песков: руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте

Российские и украинские переговорщики продолжают контактировать друг с другом по поводу урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, руководители переговорных групп России и Украины находятся на связи. Новый раунд российско-украинских переговоров запланирован, но точных сроков, когда он состоится, нет.

Также Песков рассказал о возможности повысить уровень переговоров между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, такие контакты должны быть хорошо подготовлены.

В текущем году Россия провела три раунда переговоров с Украиной. Все они прошли в Стамбуле. В ходе переговоров стороны в том числе представили друг другу меморандумы о мире, но позиции двух стран, изложенные в документах, оказались далеки друг от друга.