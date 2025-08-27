Песков: РФ сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у РФ остается настрой на урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическим путем. При этом точных дат следующей встречи переговорных групп России и Украины пока нет, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, руководители делегаций из Москвы и Киева находятся в контакте. Работа продолжается.

Другие контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы они стали результативными. РФ сохраняет настрой на политико-дипломатическое завершение украинского конфликта. Однако для этого должна быть взаимность со стороны Киева, подчеркнул пресс-секретарь президента России, отметил политик.

Песков добавил, что РФ высоко ценит и надеется на продолжение посреднических усилий со стороны президента США Дональда Трампа. Они важны и могут помочь в урегулировании конфликта.