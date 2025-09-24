Песков: против России идет война, ее нужно выиграть ради будущего детей
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что против страны идет война. Противостояние важно выиграть ради будущего наших детей и внуков, сообщает радиостанция РБК.
Песков отметил, что специальная военная операция — это другое. Сейчас вокруг России развернулась настоящая судьбоносная война. На данный момент происходит ее самый острый этап.
«Нам нужно ее выиграть ради наших детей, наших внуков, ради будущего», — заявил Песков в интервью.
Также он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который сравнил Россию с «бумажным тигром». По мнению Пескова, РФ — это настоящий медведь.
