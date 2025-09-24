сегодня в 11:59

Песков: против России идет война, ее нужно выиграть ради будущего детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что против страны идет война. Противостояние важно выиграть ради будущего наших детей и внуков, сообщает радиостанция РБК .

Песков отметил, что специальная военная операция — это другое. Сейчас вокруг России развернулась настоящая судьбоносная война. На данный момент происходит ее самый острый этап.

«Нам нужно ее выиграть ради наших детей, наших внуков, ради будущего», — заявил Песков в интервью.

Также он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который сравнил Россию с «бумажным тигром». По мнению Пескова, РФ — это настоящий медведь.

