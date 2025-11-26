Песков призвал не делать заключений о близости конфликта на Украине к концу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных заключений о близости конфликта на Украине к завершению, сообщает ТАСС .

На следующей неделе в Москву планирует приехать спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Трамп заявил, что Россия «демонстрирует готовность к уступкам в мирных переговорах по Украине». Он также не устанавливал дедлайнов по мирной сделке.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что переговоры между РФ и Украиной по мирному урегулированию могут начаться только в 2026 году, при этом условия для Киева будут менее благоприятными.

