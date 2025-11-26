Только в 2026 году: политолог спрогнозировал начало переговоров России и Украины

Политолог Евстафьев: условия для Киева к 2026 году станут менее выгодными

Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию могут начаться только в 2026 году, при этом условия для Киева будут менее благоприятными.

Евстафьев выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной возможны не ранее 2026 года.

«Думаю, что еще декабрь будет, извините за этот методологический термин ,«кочевряжиться», а дальше пойдет разговор о том, о чем действительно можно договориться, учитывая интересы России. Но условия для Киева, очевидно, будут хуже», — пояснил Евстафьев в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Киев в ближайшее время будет активно пытаться изменить ситуацию на фронте.

«Киеву дают карт-бланш на любые действия для того, чтобы изменить ситуацию. Скорее всего, конечно, я бы сказал, что в нынешних условиях на фронте будут диверсионно-террористические действия, включая попытки прорыва диверсионных групп на территории России и так далее», — заключил политолог.

