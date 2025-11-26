Достигнута договоренность: когда Уиткофф приедет в Москву

сегодня в 10:17

Ушаков: Уиткофф приедет на следующей неделе в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву на предстоящей неделе. Видео интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Достигнута предварительная договоренность, что он (Уиткофф — ред.) приедет в Москву на следующей неделе», — сказал Ушаков.

Он добавил, что с Уиткоффом еще приедут несколько представителей администрации США, которые имеют отношение к украинским делам.

Ранее Трамп отметил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования конфликта на Украине сократили с 28 до 22.

