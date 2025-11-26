Трамп: мирный план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп сказал, что количество пунктов в американском плане мирного урегулирования конфликта на Украине уменьшили с 28 до 22, сообщает ТАСС .

«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», — сказал Трамп.

Он добавил, что в документе в итоге получилось 22 пункта. Многие из проблем были решены очень благоприятным образом.

На минувшей неделе Вашингтон предложил план по урегулированию конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов. Американская программа вызвала недовольство партнеров Киева в ЕС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.