Песков подтвердил, что Путин передал Трампу его портрет

Президент РФ Владимир Путин действительно передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет в качестве подарка. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Путин подарил Трампу портрет американского лидера. Политик отметил, что изображение создал «ведущий российский художник». Уиткофф привез из РФ портрет и передал его Трампу.

Песков признался, что российский лидер сделал личный подарок Трампу. Он отметил, что не хочет раскрывать детали. Песков считает, что Путин, возможно, когда-либо сам захочет рассказать о портрете Трампа.

Между тем российский художник Никас Сафронов назвал портрет американского президента «бесценным произведением искусства». Он отметил, что более подробно прокомментирует картину, если узнает ее автора.

Между тем Трамп потребовал убрать свой портрет из галереи, которая находится в капитолии Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно исказили.