Трампу не понравился свой портрет в капитолии Колорадо

«То, что было выставлено, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел, ” — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Портрет написала художница Сара Бордман. Она также изобразила 44-го президента США Барака Обаму.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал Трампу его портрет, выполненный российским художником.