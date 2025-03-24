Трампу не понравился свой портрет в капитолии Колорадо
Трамп потребовал убрать свой «искаженный» портрет из капитолия Колорадо
Президент США Дональд Трамп потребовал убрать свой портрет из картинной галереи капитолия штата Колорадо, сообщает РИА Новости.
«То, что было выставлено, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел, ” — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Портрет написала художница Сара Бордман. Она также изобразила 44-го президента США Барака Обаму.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал Трампу его портрет, выполненный российским художником.