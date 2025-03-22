Никас Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов назвал бесценным произведением искусства портрет, который глава государства Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу, сообщают «Аргументы и факты» .

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу красивый портрет руководителя Белого дома, который написан ведущим российским художником.

«В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — сказала Сафронов.

Художник добавил, что готов более подробно прокомментировать картину, если узнает автора работы, которую он назвал бесценной.