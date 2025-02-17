Песков объяснил, почему Саудовская Аравия стала местом переговоров РФ и США

Кремль: Саудовская Аравия устроила РФ и США в роли платформы для переговоров

Россия и США выбрали Саудовскую Аравию для предстоящих переговоров, потому что эта страна устроила оба государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

По словам Пескова, первым Саудовскую Аравию в качестве страны для проведения переговоров между Москвой и Вашингтоном предложил президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин, оценив предложение, пришел к выводу, что эта страна подходит и для него.

«В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону, было принято совместное решение», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о выборе места переговоров.

Ранее Песков заявил, что предстоящие переговоры России и США станут первым шагом по подготовке мирных переговоров по вопросу Украины.

Американский лидер также заявил, что «очень скоро» может лично встретиться с Путиным. По данным СМИ, переговоры РФ и США по Украине запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде.